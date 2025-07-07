Menajer Ayşe Barım'a Tutukluluk Kararı

Menajer Ayşe Barım'ım Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada ara karar açıklandı. Mahkeme, Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. - İSTANBUL