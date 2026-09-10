Menderes Belediyesi soruşturmasında avukat Elifnur Gürcü gözaltına alındı - Son Dakika
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Menderes Belediyesi soruşturmasında avukat Elifnur Gürcü gözaltına alındı

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menderes Belediyesindeki rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik iddialarına yönelik soruşturma kapsamında Avukat Elifnur Gürcü gözaltına alındı. Bulgularda, şüphelinin Kuruçaylar suç örgütü tarafından Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in yanına yerleştirildiği tespit edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menderes Belediyesinde "rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik" suçlarının örgütlü olarak işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, İlkay Çiçek'le cinsel içerikli WhatsApp yazışmalarını gerçekleştirdiği tespit edilen Avukat Elifnur Gürcü, yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında elde edilen bulgularda, şüpheli avukat Elifnur Gürcü'nün Kuruçaylar suç örgütü tarafından Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in yanına yerleştirildiği de tespit edildi.

Kaynak: İHA

İlkay Çiçek, 3. Sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Menderes Belediyesi soruşturmasında avukat Elifnur Gürcü gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Menderes Belediyesi soruşturmasında avukat Elifnur Gürcü gözaltına alındı - Son Dakika
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