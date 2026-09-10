Menderes Belediyesi soruşturmasında avukat Elifnur Gürcü gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menderes Belediyesinde "rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik" suçlarının örgütlü olarak işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, İlkay Çiçek'le cinsel içerikli WhatsApp yazışmalarını gerçekleştirdiği tespit edilen Avukat Elifnur Gürcü, yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında elde edilen bulgularda, şüpheli avukat Elifnur Gürcü'nün Kuruçaylar suç örgütü tarafından Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in yanına yerleştirildiği de tespit edildi.