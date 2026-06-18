Mengen'de Maden Ocağında Göçük: 1 Ölü, 4 Gözaltı - Son Dakika
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Mengen'de Maden Ocağında Göçük: 1 Ölü, 4 Gözaltı

Mengen\'de Maden Ocağında Göçük: 1 Ölü, 4 Gözaltı
18.06.2026 17:00
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Mengen'deki maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti, 4 kişi gözaltına alındı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde Yanar Elmas Madencilik firmasına ait maden ocağında meydana gelen ve 1 işçinin hayatını kaybettiği göçükle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşmak için yürütülen çalışmalar ise 32 saattir aralıksız sürüyor.

Mengen ilçesinin Gökçesu beldesinde faaliyet gösteren Yanar Elmas Madencilik firmasına ait maden ocağında dün sabah saat 08.30 sıralarında genel kontrol amacıyla madene giren işçilerin bulunduğu bölgede göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan ilk incelemelerde, toprak altında kalan maden işçisi Muhammet Özkul'un (49) hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltında

Yaşanan olayın ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri tarafından olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Cansız bedeni çıkarmak için çalışmalar 32 saattir sürüyor

Göçükte hayatını kaybeden maden işçisi Muhammet Özkul'un cenazesinin bulunduğu yerden çıkarılması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları ise 32'nci saatine girdi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Mengen'de Maden Ocağında Göçük: 1 Ölü, 4 Gözaltı - Son Dakika

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