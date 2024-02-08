Menteşe'de evin çatısına yıldırım düştü, çatı alev alev yandı
MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde saat 21.00 sıralarında başlayan gök gürültülü sağanak yağış, yaşamı olumsuzu etkiledi. Yağış ile birlikte hem dolu, hem de yıldırımlar arka arkaya gökyüzünü aydınlattı.
Menteşe İlçesi Muslihittin Mahallesi Camcı Sokak üzerinde bir binanın çatısında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye Muğla büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Camcı Sokak üzerindeki apartmanın çatısında çıkan yıldırım yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Çatı yangını sonrası ekipler soğutma çalışması yaptı. Yangında her hangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
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