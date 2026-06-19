Muğla'nın Menteşe ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur sonrası Karabağlar Yaylasında suda mahsur kalan koyun kurtarıldı.
Sağanak yağmurda Karabağlar yaylasında koyunun mahsur kalmasının ardından 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Bölgeye Muğla Büyükşehir İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri koyun kurtarma ihbarı sonrası suda mahsur kalan koyun kurtarılarak sahibine teslim edildi. - MUĞLA
Son Dakika › 3. Sayfa › Menteşe'de Koyun Suda Mahsur Kaldı - Son Dakika
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