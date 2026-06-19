Sivasspor'un efsane teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın annesi Fatma Çalımbay'ın vefat ettiği öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, Fatma Çalımbay'ın cenazesinin 21 Haziran Pazar günü Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Topulyurt köyünde defnedileceği belirtildi.
Rıza Çalımbay ve ailesine başsağlığı dilekleri iletildi. - SİVAS
Son Dakika › Spor › Rıza Çalımbay'ın annesi vefat etti - Son Dakika
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