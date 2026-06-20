A Milli Futbol Takımımızın elenmesinin ardından Hacıosmanoğlu'ndan ilk görüntü - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımımızın elenmesinin ardından Hacıosmanoğlu'ndan ilk görüntü

A Milli Futbol Takımımızın elenmesinin ardından Hacıosmanoğlu\'ndan ilk görüntü
20.06.2026 11:24
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A Milli Futbol Takımımızın Paraguay'a 1-0 mağlup olarak 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından tribündeki TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun görüntüleri dikkat çekti. Hacıosmanoğlu'nun üzgün yüz ifadesi çok konuşuldu.

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya grup aşamasında veda etti. İlk maçta Avustralya'ya 2-0 kaybeden Ay-yıldızlılar, Paraguay karşısında da puan alamayınca son maçlar oynanmadan elenen ikinci takım oldu.

KAMERALAR HACIOSMANOĞLU'NA ÇEVRİLDİ

Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte tribünlerde büyük üzüntü yaşanırken, yayıncı kuruluşun kameraları TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na çevrildi. Milli takımın elenişini tribünden takip eden Hacıosmanoğlu'nun üzgün ve düşünceli hali ekranlara yansıdı.

YÜZ İFADESİ GÜNDEM OLDU

Hacıosmanoğlu'nun maç sonundaki görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı. Birçok kullanıcı TFF Başkanı'nın yüz ifadesine dikkat çekerken, görüntüler binlerce kez paylaşıldı.

"KUPAYI ALIP GELECEĞİZ" SÖZLERİ HATIRLATILDI

Öte yandan A Milli Takımımızın elenmesinin ardından Hacıosmanoğlu'nun Dünya Kupası öncesinde yaptığı, "Kupayı alıp geleceğiz" açıklaması da yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı hem bu sözleri hem de Paraguay maçındaki görüntüleri birlikte paylaşarak yorumlarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası A Milli Futbol Takımımızın elenmesinin ardından Hacıosmanoğlu'ndan ilk görüntü - Son Dakika

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SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımımızın elenmesinin ardından Hacıosmanoğlu'ndan ilk görüntü - Son Dakika
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