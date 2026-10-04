Mersin 2. OSB\'de fabrikanın idari binasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Mersin 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Isopol Polyurethane Systems Zan Panel üretim fabrikasının idari binasında yangın çıktı.

Yukarı Burhan Mahallesi'nde bulunan fabrikanın idari binasının çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin fabrikanın diğer bölümlerine sıçramaması için çalışma başlattı. Yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.