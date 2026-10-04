Mersin 2. OSB'de fabrikanın idari binasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Mersin 2. OSB'de fabrikanın idari binasında çıkan yangın kontrol altına alındı

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Mersin 2. OSB\'de fabrikanın idari binasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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Mersin 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın idari binasının çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının fabrikanın diğer bölümlerine sıçramaması için çalışma başlatıldı.

Mersin 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Isopol Polyurethane Systems Zan Panel üretim fabrikasının idari binasında yangın çıktı.

Yukarı Burhan Mahallesi'nde bulunan fabrikanın idari binasının çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin fabrikanın diğer bölümlerine sıçramaması için çalışma başlattı. Yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Organize Sanayi Bölgesi3. SayfaİtfaiyeMersinGüncelOSBSon Dakika

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