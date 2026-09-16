Mersin Bozyazı'da orman emvali kaçakçılığı yapan 2 şüpheli suç üstü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin Bozyazı'da orman emvali kaçakçılığı yapan 2 şüpheli suç üstü yakalandı

Mersin Bozyazı\'da orman emvali kaçakçılığı yapan 2 şüpheli suç üstü yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormana ait malları izinsiz alan şahıslar, orman işletme ve jandarma ekiplerinin ortak devriyesinde suç üstü yakalandı. Şahısların aracında ele geçirilen orman emvali muhafaza altına alınırken, yakalanan 2 şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormana ait malları izinsiz şekilde alan şahsılar suç üstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak devriye sırasında, bir süredir takibi yapılan ve istiflerden usulsüz şekilde orman emvali aldığı tespit edilen şahıslar, Tekmen Orman İşletme Şefliği sınırları içerisindeki Sarıağaç mevkiinde yakaladı. Şahısların kullandığı araçta, üretim sahalarından usulsüz olarak alındığı tespit edilen orman emvali ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla araç ve ele geçirilen orman ürünleri Aksaz Orman Deposuna çekilerek muhafaza altına alındı. Yakalanan 2 şahıs hakkında ise adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Jandarma, Bozyazı, Ormana, Mersin, Çevre, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin Bozyazı'da orman emvali kaçakçılığı yapan 2 şüpheli suç üstü yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez açıkladılar ABD, uzaya silah konuşlandırdı İlk kez açıkladılar! ABD, uzaya silah konuşlandırdı
Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi
UEFA kararını verdi Türkiye’nin iki final başvurusu da kabul edilmedi UEFA kararını verdi! Türkiye'nin iki final başvurusu da kabul edilmedi
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı’ndan kaçtı Her yerde aranıyor Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor
Utanç davasında karar çıktı 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti Utanç davasında karar çıktı! 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti
Eş-Şara’dan Erdoğan’a teşekkür: ABD yaptırımları arabuluculukla kalktı Eş-Şara'dan Erdoğan'a teşekkür: ABD yaptırımları arabuluculukla kalktı

11:45
Ocakta geliyor Fenerbahçe orta sahayı Premier Lig’den kapatacak
Ocakta geliyor! Fenerbahçe orta sahayı Premier Lig'den kapatacak
11:38
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak Bakan Şimşek’ten açıklama var
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Bakan Şimşek'ten açıklama var
11:34
Döner, sucuk, kıyma... Et ürünlerinin satışında kurallar baştan aşağı değişti
Döner, sucuk, kıyma... Et ürünlerinin satışında kurallar baştan aşağı değişti
11:06
Kritik veri öncesi altında rüzgar tersine döndü
Kritik veri öncesi altında rüzgar tersine döndü
10:51
Kadın-erkek karışık saf tutunca imam cenaze namazını kıldırmadı
Kadın-erkek karışık saf tutunca imam cenaze namazını kıldırmadı
10:40
JASAT, yangın süsü verilen çifte cinayeti X-Ray görüntüsüyle çözdü
JASAT, yangın süsü verilen çifte cinayeti X-Ray görüntüsüyle çözdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 11:56:12. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin Bozyazı'da orman emvali kaçakçılığı yapan 2 şüpheli suç üstü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement