Mersin Polisi Operasyonla 26 Düzensiz Göçmen Yakaladı, 3 Organizatör Tutuklandı

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Mersin polisinin düzenlediği operasyonda 26 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 3 organizatör çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen göçmen kaçakçısı organizatörlerin yakalanması için operasyon yapıldı. Operasyonda 26 düzensiz göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

Emniyette ifadesi alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Düzensiz 26 göçmen ile ilgili gerekli işlemlerin de yapıldığı bildirildi. - MERSİN