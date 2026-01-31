Elektrikli araç yangınına teknolojik müdahale

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Yenişehir ilçesinde meydana gelen elektrikli araç yangınına özel ekipman ve modern müdahale teknikleriyle müdahale ederek söndürdü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezine, merkez Yenişehir ilçesi İnönü Mahallesi 1401 Sokak'ta park halindeki bir elektrikli aracın yandığı ihbarı ulaştı. İhbar üzerine Yenişehir İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler kısa sürede olay yerine sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, elektrikli araçlarda bulunan lityum iyon bataryaların oluşturduğu yüksek risk nedeniyle, klasik söndürme yöntemleri yerine itfaiye envanterine yeni kazandırılan elektrikli araç batarya yangınlarına özel yangın battaniyesi ile müdahalede bulundu. Araç tamamen yangın battaniyesiyle kaplanarak, yangını besleyen oksijenin kesilmesi sağlandı.

Yaklaşık 1,5 saat süren müdahale sırasında ekipler, yangın battaniyesinin yanı sıra köpük ve basınçlı su kullanarak bataryaların soğutma işlemini gerçekleştirdi. Kontrollü ve aşamalı şekilde yürütülen çalışmalar sayesinde yangının çevreye yayılması ve muhtemel patlamalar önlenirken, aracın tamamen yanmasının da önüne geçildi.

Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından araç, yeniden alevlenme riskine karşı bir süre daha itfaiye ekipleri tarafından gözetim altında tutuldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. - MERSİN