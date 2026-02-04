Mersin\'de bir evin ambarında çıkan yangın korkuttu

Mersin'in Mut ilçesinde bir evin ambarında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kültür Mahallesi'nde bulunan bir evin ambar kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ardından soğutma çalışması yapıldı.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ambarda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN