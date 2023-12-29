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Mersin'de Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Denetimleri - Son Dakika
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Mersin'de Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Denetimleri

Mersin'de motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde, 6 bin 670 sürücüye idari para cezası uygulanırken, 413 motosiklet ve motorlu bisiklet trafikten men edildi.

Mersin\'de Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Denetimleri
29.12.2023 - 11:30,  Güncelleme: 11:32
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Mersin'de motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik yürütülen denetimlerde, 6 bin 670 sürücüye idari para cezası uygulanırken, 413 motosiklet ve motorlu bisiklet trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 'incinebilir yol kullanıcıları' olarak tabir edilen motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin, yoğun trafikte acele etmeleri nedeniyle başta hız ihlali olmak üzere şerit ve ışık ihlali, yaya yolu üzerine çıkma, ters yöne girme, plaka görünürlüğünü kasten bozarak sürücü belgesiz ve kasksız olarak araç kullanma gibi ihlallere karıştıkları ve şeridinde giden araçların arasına girerek çoğunlukla ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazalarına sebep olduklarının tespit edilmesi üzerine, bu araçlar üzerindeki denetimler arttırıldı.

Bu çerçevede il genelinde trafik birimlerince motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde, 16 bin 142 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edilirken, 6 bin 670 araca idari para cezası uygulandı, 413 motosiklet ve motorlu bisiklet ise trafikten men edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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Mersin, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Denetimleri - Son Dakika


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