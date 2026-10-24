Mersin'de narkotik çalışmada yakalanan 5 şüpheli tutuklandı, 10 bin TL ele geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de narkotik çalışmada yakalanan 5 şüpheli tutuklandı, 10 bin TL ele geçirildi

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Mersin\'de narkotik çalışmada yakalanan 5 şüpheli tutuklandı, 10 bin TL ele geçirildi
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmada torbacı olarak tabir edilen 5 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde sentetik ecza, metamfetamin, esrar ve uyuşturucu hap ile yaklaşık 10 bin TL ele geçirildi.

Mersin'de narkotik polisinin yaptığı çalışmada torbacı olarak tabir edilen 5 şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen şüphelilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında tespit edilen 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda sentetik ecza, metamfetamin, esrar, uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 10 bin TL ele geçirildi. Emniyette işlemleri yapılan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli de 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan tutuklandı.

Kaynak: İHA
Mersin Cumhuriyet BaşsavcılığıUyuşturucu TicaretiNarkotik3. SayfaMersinGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de narkotik çalışmada yakalanan 5 şüpheli tutuklandı, 10 bin TL ele geçirildi - Son Dakika
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