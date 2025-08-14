Mersin\'de Orman Yangını: Evler Yanıp Hayvanlar Telef Oldu

Mersin'in Silifke ilçesi kırsalında dün öğle saatlerinde çıkan ve bugün halen devam eden orman yangınında boşaltılan kırsal mahallede evler yandı, çok sayıda hayvan telef oldu. Kırsal mahalleyi yakan yangın sonrasında bölgeye dönen yöre sakinleri gördükleri manzara karşısında büyük üzüntü yaşadı.

Alınan bilgiye göre, dün saat 12.45 sıralarında ilçeye bağlı Çaltı (Çamlıca), Baslandız ve Kırtıl Mahalleleri arasında Kırtıl Tepesi Gözetleme Kulesi yakınlarında çıkan yangın, ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopterleri, uçakları ile Orman İşletme Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan gün boyu müdahale ederek yangını kontrol etmek için yoğun çaba sarf etti. Yöre sakinlerinin de traktörleriyle destek verdiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar gece devam etti. Evlerin boşaltıldığı, insanların tahliye edildiği Kırtıl Mahallesi, ekiplerin müdahalesine rağmen evler yandı, çok sayıda hayvan ise telef oldu. Gün doğumu ile birlikte alevlerin yakıp geçtiği mahallelerine dönen yöre sakinleri, acı tablo ile karşılaştı. Büyük bir şok geçiren ve evleri ile hayvanları telef olduğu için üzüntü içinde olan vatandaşlar yaşadıklarını anlattı.

Hayvanları, bahçesi ve evi yandı

Yaşananları anlatan yöre sakinlerinden Nazip Türker, evde 8 kişi olduklarını, karşıda sulama suyu için çalışanların kaynak yaparken yangına neden olduğunu söyledi.

Kaynak makinesinden yangın çıktı diyen Türker, "Benim burada evim vardı, bahçem vardı. İki katlı evim yandı, 2 tane büyük tosun yandı, bir ineğim etkilendi, 80 tavuğum yandı, yaklaşık bin civarında badem ile Antep fıstığı ağaçlarım, köpeklerim, kedilerim yandı. Her şeyim yandı" dedi.

Vatandaşlardan Mehmet Genç ise, "Yakın bir yerde kaynak yapıyorlarmış, zaten yangın kaynaktan meydana gelmiş. Ateşi görünce su tankeri almaya köye döndüm. Ama tankerde su olmayınca geri döndüm. Geri geldiğimde ateş evleri çevirmişti. Hanım dışarıdaydı, zor götürdüm yangın yerinden" dedi.

"Geri geldiğimde evim yanmıştı"

Evine geri döndüğünde acı manzarayı gören Ali Rıza Gündoğdu, "Burada 21-22 ev var diye biliyorum. Yangını duyduğumuzda bir süre bekledik, yangın bizim tarafa gelince jandarmanın uyarısıyla köyü terk ettik. Ben arabama 8 kişiyi sığdırdım, götürdüm. Geri geldiğimde evim yanmıştı" şeklinde konuştu.

Öte yandan yangına neden olanlarla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü bölgede, Akdere, Taşucu Kayabaşı Mevkii ile Çadırlı Mahalleleri sınırlarında 3 farklı noktada yangının devam ettiği bildirildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan uçak, helikopterlerle, karadan ise arazözler başta olmak üzere 120'den fazla araçla yoğun mücadelesinin sürdüğü kaydedildi. - MERSİN