Mersin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Mersin'in Erdemli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.

Orman yangını ilçeye bağlı Gücüş Mahallesi Sarılar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kızılçam ormanında dumanların çıktığını fark eden vatandaşlar durumu Erdemli Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye 1 helikopter, 8 arazöz, 50 orman işçisi sevk edildi. Ekipler karadan müdahale ederken, havadan da yangın söndürme helikopteri destek verdi. Yaklaşık 2 saatlik mücadele ile yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Jandarma ve vatandaşların da söndürme çalışmasına destek verdiği bölgede ekiplerin soğutma çalışması sürerken yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi. - MERSİN