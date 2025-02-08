Mersin'de Otomobil Fırına Daldı

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Mersin'de yoldan çıkan otomobil fırına daldı

MERSİN - Mersin'de yoldan çıkan otomobil fırına daldı, kazada yaralananın olmadığı öğrenildi.

Kaza, merkez Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi Çiftçiler Caddesi'nde Merkezi Camii karşısında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, caddeden seyir eden 01 MC 0370 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan araç kaldırıma vurup bir iş yerine girdi. Aracın girdiği iş yerinin fırın olduğu öğrenilirken, kazada herhangi bir yaralanma olmadığı ifade edildi.

Maddi hasar oluşan kazayla ilgili olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tedbir amaçlı otomobili kontrol ederken polis de inceleme başlattı.