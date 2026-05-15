Mersin'de Otomobil Patladı, Panik Yaşandı - Son Dakika
Mersin'de Otomobil Patladı, Panik Yaşandı

15.05.2026 17:25
Mersin'de park halindeki otomobilin motor kısmında patlama oldu, iki kişi son anda kurtuldu.

Mersin'de gece saatlerinde park halindeki bir otomobilin çalıştırıldığı sırada motor kısmında meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Kaldırımda yemek yiyen vatandaşlar alevlerin yükselmesiyle panikle kaçarken, araçta bulunan 2 kişi son anda kurtuldu.

Olay, gece saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırım kenarında park halinde bulunan 33 TY 912 plakalı Toyota marka otomobile binerek hareket etmek isteyen 2 kişi, aracı çalıştırdıkları sırada motor kısmında aniden patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte alevler bir anda otomobilin ön kısmını sararken, kısa süre sonra yangın motor bölümünde yoğunlaştı.

Bu sırada kaldırım üzerinde bulunan restoranın masalarında yemek yiyen vatandaşlar büyük panik yaşadı. Aracın hemen yanında bulunan masada oturan vatandaşlar da alevlerin yaklaşması üzerine hızla bulundukları yerden uzaklaştı. Araçta bulunan kadın ve erkek de son anda otomobilden inerek muhtemel bir faciadan kurtuldu.

Çevredeki esnaf ve vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yaşanan panik ve patlama anı ise çevrede bulunan bir iş yeri ile arkadaki başka bir aracın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - MERSİN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

20:11
19:50
19:42
18:49
18:19
17:28
