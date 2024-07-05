Mersin'de Polis Merkezi Önünde Pompalı Tüfekle Ateş Açan Şahıs Polis Tarafından Vuruldu

Mersin'de polis merkezi önünde pompalı tüfekle rastgele ateş açan şahsın polis ekiplerince vurulma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde merkez Akdeniz ilçesine bağlı Şevket Sümer Mahallesi'ndeki Siteler Polis Merkezi önünde Ercan A. adlı şahıs, elindeki pompalı tüfekle rastgele sağa sola ateş açmaya başladı. Olay üzerine bölgeye Özel Harekat Polisleri sevk edildi. Polisin çabasına rağmen eylemine devam eden şahıs, yine bilinçsizce ateş açmaya devam edince bölgedeki özel harekat polislerince bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Ercan A., Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şahsın vurulma anı cep telefonu kamerasında
Öte yandan Ercan A.'nın vurulma anı, civardaki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şahsın elindeki pompalı tüfekle ateş açtığı sırada özel harekat polislerince bacağından vurularak yere düştü anlar yer aldı. - MERSİN
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