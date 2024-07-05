Mersin'de Polis Merkezi Önünde Pompalı Tüfekle Ateş Açan Şahıs Polis Tarafından Vuruldu - Son Dakika
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Mersin'de Polis Merkezi Önünde Pompalı Tüfekle Ateş Açan Şahıs Polis Tarafından Vuruldu

Mersin'de Şevket Sümer Mahallesi'ndeki Siteler Polis Merkezi önünde pompalı tüfekle rastgele ateş açan Ercan A., polis ekiplerince bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Şahsın vurulma anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

05.07.2024 11:13
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Mersin'de polis merkezi önünde pompalı tüfekle rastgele ateş açan şahsın polis ekiplerince vurulma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde merkez Akdeniz ilçesine bağlı Şevket Sümer Mahallesi'ndeki Siteler Polis Merkezi önünde Ercan A. adlı şahıs, elindeki pompalı tüfekle rastgele sağa sola ateş açmaya başladı. Olay üzerine bölgeye Özel Harekat Polisleri sevk edildi. Polisin çabasına rağmen eylemine devam eden şahıs, yine bilinçsizce ateş açmaya devam edince bölgedeki özel harekat polislerince bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Ercan A., Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şahsın vurulma anı cep telefonu kamerasında

Öte yandan Ercan A.'nın vurulma anı, civardaki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şahsın elindeki pompalı tüfekle ateş açtığı sırada özel harekat polislerince bacağından vurularak yere düştü anlar yer aldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Polis Merkezi Önünde Pompalı Tüfekle Ateş Açan Şahıs Polis Tarafından Vuruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Polis Merkezi Önünde Pompalı Tüfekle Ateş Açan Şahıs Polis Tarafından Vuruldu - Son Dakika
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