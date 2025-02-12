Mersin\'de Portakal Hırsızı Yakalandı

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Mersin'de jandarma ekipleri bir bahçeden otomobiline yaklaşık yarım ton portakal dolduran şüpheliyi suç üstü yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkez Akdeniz ilçesinde bir narenciye bahçesine otomobille giren şüpheli olduğu ihbarını alarak harekete geçti. Başkasına ait narenciye bahçesini çembere alan ekipler, şüpheli Ş.D.'yi otomobiline doldurduğu portakallarla suç üstü yakaladı. Şüpheliye ait otomobilin arka koltuğu ve bagajından yaklaşık 500 kilogram portakal çıktı.

Jandarmaya götürülerek ifadesi alınan şüpheli sevk edildiği adliyede 'Hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN