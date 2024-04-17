Mersin'de sanal dolandırıcılara eş zamanlı operasyon: 19 gözaltı

İstanbul'da taksiciler, Yaşar Yanıkyürek'in öldürülmesini ve taksicilere yönelik şiddeti protesto etti

İstanbul'da bir grup taksici, öldürülen taksici Yaşar Yanıkyürek için ve son zamanlarda taksicilere yönelik artan sözlü şiddet ve cinayetleri, kötü şartları protesto etmek için eylem yaptı. Göztepe Köprüsü önünde toplanan taksiciler, Beşiktaş Meydanı'na kadar konvoy yaptı ve basın açıklaması yaptı. Taksiciler, seslerini duyurmak ve benzer olayların yaşanmaması için yetkilileri göreve çağırdı.