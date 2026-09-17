Mersin\'de sentetik ecza operasyonunda 298 bin hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltında

Mersin'de plastik ambalaj iş yerinin deposunda sentetik ecza imalatı yapıldığı belirlenerek düzenlenen operasyonun devamında ele geçirilen uyuşturucu miktarı arttı. Devam eden operasyonda toplam 298 bin 182 adet dolu sentetik ecza hapı, 618 bin 663 boş kapsül, 17 kilo 762 gram sentetik ecza ham maddesi ile üretimde kullanılan 2 basma makinesi ve aparatları ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunun önlenmesine yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde sentetik ecza imalatı yapıldığı tespit edilmişti.

Adli makamlardan alınan arama kararının ardından iş yerine ait depoya operasyon düzenleyen ekipler, sentetik ecza üretiminde kullanılan 2 basma makinesi ve bunlara ait aparatları ele geçirmişti.

Devam eden operasyon ve aramalarda ise ele geçirilen uyuşturucu miktarının daha da arttığı bildirildi. Yapılan çalışmalarda toplam 298 bin 182 adet dolu sentetik ecza hapı, 618 bin 663 boş sentetik ecza hapı kapsülü ve 17 kilo 762 gram sentetik ecza ham maddesi ele geçirildi.

2 şüpheli gözaltında

Operasyon kapsamında H.C.G. (27) ve F.E.D. (26) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Olayla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen S.B. (38) isimli şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.