Mersin'de tefecilik yapan 3 şüpheli tutuklandı

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, tefecilik yaparak haksız kazanç elde eden 3 şüpheliyi yakalayıp tutuklanmasını sağladı.

Alınan bilgiye göre,İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Silifke ilçesinde 3 şüphelinin haksız kazanç elde etmek maksadıyla ihtiyaç sahibi şahıslara yüksek faiz karşılığında para vererek, sonrasında tehdit ile senet imzalattığını belirledi. Bunun üzerine ekipler 3 ayrı adrese operasyon yaptı, şüphelileri yakaladı. Yapılan aramada 70 adet dolu senet,1 adet tapu, 9 adet borç defteri, 2 adet cep telefonu ve 4 adet pos cihazı ele geçirildi.

Jandarmada ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.