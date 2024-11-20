Mersin'de Tekstil Atölyesi Yangınında Zarar Büyüdü - Son Dakika
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Mersin'de Tekstil Atölyesi Yangınında Zarar Büyüdü

Mersin\'de Tekstil Atölyesi Yangınında Zarar Büyüdü

Mersin'de bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

20.11.2024 11:56
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Mersin'de bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sabaha karşı kontrol altına alındı. Yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken, atölyede bulunan 3 araç da zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Toroslar ilçesi Zeki Ayan Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'ndaki bir tekstil atölyesinde dün saat 21.00 sıralarında iddiaya göre elektrik panosundan yangın çıktı. Zemin katta bulunan atölyede dumandan etkilenen 4 işçi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Atölyenin zemin katta olmasından dolayı yangına müdahale etmekte zorlanan itfaiye ekipleri, sabaha kadar çalışmalarını sürdürdü. Dumandan etkilenen itfaiye erlerine ise bölgeye sevk edilen ambulanslarda müdahale edildi. Yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken, atölyede bulanan 3 araç da zarar gördü. Sabaha kadar çalışmalarını sürdüren ekipler yorgun düşerken, atölyedeki soğutma çalışmaları sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Tekstil Atölyesi Yangınında Zarar Büyüdü - Son Dakika

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