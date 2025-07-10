Mersin\'de Ticari Taksi Kaza Yaptı: 1 Yaralı

Mersin'de kontrolden çıkan ticari taksi, park halindeki motosiklete çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak bir mobilya mağazasına daldı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza sabaha karşı merkez Mezitli ilçesi Yeni Mahalle Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. 33 T 0729 plakalı ticari taksinin sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halindeki bir motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, kaldırıma çıkarak bir mobilya mağazasının vitrinine girdi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Mezitli Grup Amirliği ekipleri, yaralanan motosiklet sürücüsü Özgür B.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN