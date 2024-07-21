Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli çok miktarda uyuşturucuyla birlikte yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus, Mut ve Yenişehir ilçelerinde 3 şahsın uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı belirlendi. Tespit edilen şüphelileri takibe alan ekipler, elde edilen bilgiler doğrultusunda düzenlediği operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 188 kök kenevir ile 1 kilo kubar esrara ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, 2 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MERSİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?