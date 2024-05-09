Mersin'de düzenlenen operasyonda yasa dışı silah ticareti yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de düzenlenen operasyonda yasa dışı silah ticareti yapan 3 kişi yakalandı

Mersin\'de düzenlenen operasyonda yasa dışı silah ticareti yapan 3 kişi yakalandı

Mersin polisi tarafından gerçekleştirilen çifte operasyonda, yasa dışı silah ticareti yapan 3 kişi yakalandı. Operasyonlarda toplamda 10 adet ruhsatsız tabanca, 34 namlu, 22 kabza, 8 sürgü ve 6 adet tetik tertibatı ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ayrıca 7 ruhsatsız tabanca, 135 fişek ve 10 dolu kartuş da bulundu.

09.05.2024 08:37
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Mersin polisinin düzenlediği çifte operasyonda yasa dışı silah ticareti yapan 3 kişi yakalandı. Operasyonda 10 adet ruhsatsız tabanca, 34 namlu, 22 kabza, 8 sürgü ve 6 adette tetik tertibatı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada polis 34 yaşındaki D.K'yi tespit etti. Şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin ikametinde ve müştemilatında yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 34 namlu, 8 sürgü, 6 tetik tertibatı, 22 kabza, 12 mermi, 1 kartuş ve silah yapımında kullanılan 20 adet küçük demir parça ele geçirildi. Şüpheli D.K., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İkinci operasyonda 7 ruhsatsız tabanca, 135 fişek ele geçirildi

Silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmaların devam ettiği kentte İl Emniyet Müdürlüğü Mezitli Suç Önleme ve Soruşturma Büro amirliğine bağlı ekipler de 2 şüpheliyi belirledi. Polisin çalışmasında yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliler A.K. ve H.K'ye ait iki iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. İş yerlerinde yapılan aramada, 7 ruhsatsız tabanca, 135 mermi ve 10 dolu kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de düzenlenen operasyonda yasa dışı silah ticareti yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de düzenlenen operasyonda yasa dışı silah ticareti yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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