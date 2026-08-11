Mersin\'de Yaşlı Adamın Ölümü: Saldırgan Tutuklandı

Mersin'de evinin bahçesinde oturduğu sırada kasklı ve eldivenli saldırgan tarafından boynu kırılmak istenen feci şekilde darp edilen kaldırıldığı hastanede 18 gün sonra dün hayatını kaybeden yaşlı adamın cenazesi toprağa verildi.

Olay, 24 Temmuz'da Erdemli ilçesi Koyuncu Mahallesi Türkmen Sokak'ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, yaklaşık 3 yıldır yürüme güçlüğü çeken 6 çocuk babası Hasan Hüseyin Belen (80), evinin bahçesinde oturduğu sırada gelen kasklı ve eldivenli bir şahsın saldırısına uğradı. Yaşlı adamın boynunu kırmaya çalışan saldırgan, bu sırada yere düşen adamın kafasını defalarca tekmeleyip kaçtı. Saatler sonra babasına yemek yedirmek için gelen kızı Ayfer Uyanık, durumu görüp yardım çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamı Erdemli Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında Belen, Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek, yoğun bakıma alındı. Şehir hastanesinde 18 gündür tedavisi süren yaşlı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.

Mersin Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan yaşlı adamın cenazesi Erdemli ilçesine getirildi. Evinde helallik alınan yaşlı adamın naaşı daha sonra Koyuncu Mahalle Mezarlığı'na götürüldü. Ailesi, yakınları ve vatandaşların katılımıyla kılınan cenaze namazı sonrasında yaşlı adamın cenazesi toprağa verildi.

Olayın görüntüleri dehşet verici

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polisin çalışmasıyla şüphelinin 47 yaşındaki A.Y. olduğu belirlenmişti. Şüpheli, evin önündeki güvenlik kamerasından yola çıkılarak çevredeki 114 güvenlik kamerası adım adım takip edilerek adresine düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ifadesi alınıp adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Öteyandan güvenlik kamerası görüntüleri ise akıllarda kaldı. Görüntülerde eldiven ve kasklı şüphelinin ilk önce yaşlı adamın boynunu kırmaya çalışması, başarılı olamayınca yerde defalarca tekme atması yer almıştı.

Ayrıca 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan tutuklanan A.Y. hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada zanlının işlemlerine 'Kasten Öldürme' suçundan devam edileceğini bildirdi.