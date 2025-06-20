Mersin\'de Yüksek Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Yün torbalarında kilolarca uyuşturucu ele geçirildi: 3 tutuklama

MERSİN - Mersin polisinin yaptığı çalışmada minibüsle yün torbaları içinde sevk edilen 45 paket halinde 23 kilo 654 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin teknik ve fiziki çalışması sonucu uyuşturucu sevkiyatı belirlendi. Takibe alınan minibüs Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Serbest Bölge Gişeleri'nde durduruldu.Operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan detaylı aramada yün çuvalları için de 45 paket halinde toplam 23 kilo 654 gram Skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli tutuklandı, 1'i adli kontrol şartı ile serbest kaldı.