Mersin\'de Zincirleme Trafik Kazası

Mersin'in Bozyazı ile Aydıncık ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda yola dökülen mazot nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 otomobil birbirine çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 33 VA 509 plakalı tırın lastiğine ve mazot deposuna yoldan sıçrayan bir parça isabet etti. Darbenin etkisiyle hasar gören yakıt deposundan kara yoluna mazot akmaya başladı. Kayganlaşan yolda aynı istikamette ilerleyen 4 otomobil kontrolden çıkarak birbirine çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile Karayolları ekipleri sevk edildi. Zincirleme kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Karayolları ekipleri, yola dökülen mazotun temizlenmesi ve yolun yeniden güvenli hale getirilmesi için çalışma başlattı.

Bozyazı-Aydıncık kara yolunun yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kalmasının beklendiği öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN