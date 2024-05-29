Mersin'deki katliam gibi kazada can kaybı 12'ye çıktı - Son Dakika
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Mersin'deki katliam gibi kazada can kaybı 12'ye çıktı

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Mersin'de otobüsün karşı şeride geçmesiyle yaşanan zincirleme kazadan bir acı haber daha geldi. Kazada yaralanan 9 yaşındaki çocuk da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti ve katliam gibi kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Çocuğun babası da aynı kazada can vermişti.

29.05.2024 22:47
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Mersin'de 3 gün önce meydana gelen biri otobüs 4 aracın karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan 9 yaşındaki Ensar Kaan'ın da vefat etmesiyle ölü sayısı 12'ye yükseldi.

OTOBÜS BARİYERLERİ AŞIP KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

26 Mayıs akşam saatlerinde Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Diyarbakır- İstanbul seferini yapan Ali Güler idaresindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çelik bariyerleri yıkıp karşı şeride geçti.

9 YAŞINDAKİ ÇOCUK DA CAN VERDİ

Devrilen otobüsün bir otomobil, bir pikap bir de kamyonla çarpışması sonucu ilk anda 10 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin dün vefat etmesiyle ölü sayısı 11'e yükselmişti. Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren yaralılardan 9 yaşındaki Ensar Kaan Şimşek de bugün hayatını kaybetti. Ölü sayısının 12'ye yükseldiği kazada hayatını kaybeden Şimşek'in cenazesinin Adana'da toprağa verileceği öğrenildi.

BABASI DA AYNI KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, vefat eden Ensar Kaan'ın babası Halil Şimşek'in kazada ilk gün yaşamını yitirenler arasında olduğu öğrenildi. Baba oğuldan geriye ise beraber çektikleri fotoğraf kaldı.

ŞOFÖR TUTUKLANMIŞTI

Katliam gibi kazanın bilirkişi raporunda tek ve asli kusurlu olarak belirlenen otobüs sürücüsü Ali Güler (45) tutuklanmıştı.

Mersin\'deki katliam gibi kazada can kaybı 12\'ye çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'deki katliam gibi kazada can kaybı 12'ye çıktı - Son Dakika

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