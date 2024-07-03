Mersin İl Jandarma Komutanlığı, yerli ve milli radar sistemini kullanıyor - Son Dakika
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Mersin İl Jandarma Komutanlığı, yerli ve milli radar sistemini kullanıyor

Mersin Trafik Jandarması, yerli ve milli olarak geliştirilen radar sistemini kullanarak aşırı hız nedeniyle meydana gelebilecek trafik kazalarını azaltmayı hedefliyor. Lazer tabanlı Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) ile araçlar eş zamanlı olarak takip edilebiliyor ve hız ihlali yapan araçların tespiti yapılıyor. Radar, yağmurlu, karlı ve sisli havalarda da kullanılabiliyor ve trafik kazalarında azalma sağlamayı amaçlıyor.

03.07.2024 09:25
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Mersin İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen radar sistemini kullanıyor.

Mersin Trafik Jandarması ekipleri aşırı hız nedeniyle meydana gelebilecek trafik kazalarının azaltılması amacıyla daha hızlı ve sonuç odaklı çalışmalarını sürdürüyor. Lazer tabanlı Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) ile 4 şeritli yolda onlarca araç eş zamanlı olarak takip edilebiliyor. Hız ihlali yapan tüm araçların cinsleri, hangi şeritte hız yaptıkları, hız yapılan yerin koordinatı belirlenebiliyor. Ayrıca araçların fotoğrafı çekilip video kaydı ile suç tespiti yapılıyor. Hız Tespit Sistemi araca monte edilmeden seyyar olarak da kullanılabiliyor.

Mersin İl Jandarma Komutanlığınca, yağmurlu, karlı ve sisli havalarda gece-gündüz kullanılabilen radar sayesinde hıza dayalı trafik kazalarında azalma olacağı, vatandaşların gideceği yere kazasız gidebilmelerini sağlayarak 'Söz konusu insan ise trafikte 1 can kaybı bile fazladır' mottosuyla hareket edildiği kaydedildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin İl Jandarma Komutanlığı, yerli ve milli radar sistemini kullanıyor - Son Dakika

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