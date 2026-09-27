Mersin Mut'ta traktör kazasında ağır yaralanan sürücü öldü, can kaybı 2'ye çıktı - Son Dakika
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Mersin Mut'ta traktör kazasında ağır yaralanan sürücü öldü, can kaybı 2'ye çıktı

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Mersin Mut\'ta traktör kazasında ağır yaralanan sürücü öldü, can kaybı 2\'ye çıktı
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Mersin'in Mut ilçesinde iki traktörün çarpıştığı kazada bir sürücü olay yerinde, ağır yaralanan diğer sürücü ise hastanede hayatını kaybetti; can kaybı 2'ye yükseldi. Kazada yaralanan sürücünün eşinin Mut Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Mersin'in Mut ilçesinde iki traktörün çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza,dün Hacınuhlu Mahallesi Söğütözü Yayla yolunda sıra tekne mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Muhammet Çakır idaresindeki 33 AGJ 074 plakalı traktöre, aynı istikamete seyir halinde olan İbrahim Tepe'nin (39) yönetimindeki 33 UK 706 plakalı traktör çarptı. Çarpışmanın etkisiyle traktörlerin bir şarampole uçtu, diğeri de devrildi. Kazada Tepe olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer traktörün sürücüsü Muhammet ile eşi Şerife Çakır'da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. 2 yaralı ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan sürücü Çakır Karaman'a sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Muhammet Çakır'ın bugün sabah hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öteyandan yaralı eşin tedavisinin ise Mut Devlet Hastanesi'nde devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiTrafik KazalarıAcil Durum3. SayfaGüncelMersinMutSon Dakika

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