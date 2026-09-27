Mersin Mut\'ta traktör kazasında ağır yaralanan sürücü öldü, can kaybı 2\'ye çıktı

Mersin'in Mut ilçesinde iki traktörün çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza,dün Hacınuhlu Mahallesi Söğütözü Yayla yolunda sıra tekne mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Muhammet Çakır idaresindeki 33 AGJ 074 plakalı traktöre, aynı istikamete seyir halinde olan İbrahim Tepe'nin (39) yönetimindeki 33 UK 706 plakalı traktör çarptı. Çarpışmanın etkisiyle traktörlerin bir şarampole uçtu, diğeri de devrildi. Kazada Tepe olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer traktörün sürücüsü Muhammet ile eşi Şerife Çakır'da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. 2 yaralı ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan sürücü Çakır Karaman'a sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Muhammet Çakır'ın bugün sabah hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öteyandan yaralı eşin tedavisinin ise Mut Devlet Hastanesi'nde devam ettiği belirtildi.