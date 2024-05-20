Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın sözleri gündem oldu - Son Dakika
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Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın sözleri gündem oldu

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş\'ın sözleri gündem oldu

FETÖ firarisi eski futbolcu Hakan Şükür'ün Sakarya'da yaşayan ve mal varlığına bir süre tedbir kararı konulan Selmet Şükür, 'Silahlı terör örgütüne yardım' suçundan 3 yıl hapis yatmıştı. Şükür, Mert Hakan'ın sözlerine sosyal medya üzerinden cevap verdi.

20.05.2024 16:35
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Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın, "Terör örgütü üyesi Hakan Şükür bana sallamış demek ki doğru yoldayım Allah razı olsun" sözleri gündem oldu. FETÖ firarisi eski futbolcu Hakan Şükür'ün Sakarya'da yaşayan ve mal varlığına bir süre tedbir kararı konulan Selmet Şükür, 'Silahlı terör örgütüne yardım' suçundan 3 yıl hapis yatmıştı.

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği çerçevesinde yakalama kararı bulunan firari eski futbolcu Hakan Şükür 15 Temmuz hain darbe girişiminden birkaç ay sonra Amerika'ya kaçmıştı. Lüks içinde yaşayan Şükür, son olarak 29 Kasım 2019 tarihinde ABD'de Washington DC'de bulunan Georgetown'da bulunan bir Apple mağazasında alışveriş yaparken görüntülenmişti. 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında arama kararı çıkarılan Hakan Şükür hakkında yurt dışında olduğu tespit edilerek yakalama kararı da çıkarılmıştı.

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın, "Terör örgütü üyesi Hakan Şükür bana sallamış demek ki doğru yoldayım Allah razı olsun" sözleri gündem oldu. Tekrar gündeme gelen firari eski futbolcu Hakan Şükür sosyal medya hesabı üzerinden Mert Hakan'ın sözlerini, "Şimdi kaptı kontratı. Gün ola harman ola. Meydan boş ve hukukun değil kazananın haklı olduğu bir ortamda fazla söze gerek yok. Herkes kimin ne olduğunu biliyor, sayemde çok kişi kazanıyor, sen de kazan. Dünyada kabul görmeyen bir konu ile ilgili bu iftiranı genelde altına pisletenler söylüyor" paylaşımı ile cevaplandırdı. Sosyal medya hesabında lüks yaşamı ile dikkat çeken firari Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür'de FETÖ soruşturması çerçevesinde 12 Ağustos 2016'da gözaltına alınmış emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Selmet Şükür 25 Kasım 2016 tarihinde sağlık sorunları sebebi ile ev hapsi uygulaması ve yurtdışı yasağıyla tahliye edilmişti.

3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

Selmet Şükür için Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 5 sayfalık iddianame, 4 Ocak 2019 tarihinde Sakarya Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Selmet Şükür 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Selmet Şükür'ün 5 Şubat 2019 tarihinde görülen ilk davasında; yurt dışı giriş-çıkış kayıtlarının İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğü'nden istenmesine ve sanığın mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılması talebinin incelemeye alınmasına karar verildi. 22 Ekim 2019 tarihinde görülen ve Selmet Şükür'ün mal varlığı üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına karar verilen davanın ardından 9 Kasım 2019 tarihinde mahkeme heyeti aldığı kararla, Şükür'ün mal varlığına yeniden tedbir konulmasına karar verdi. Son olarak 19 Ocak 2021 tarihinde hakim karşısına çıkan Selmet Şükür için mahkeme heyeti, 'Silahlı terör örgütüne yardım' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına ve mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılmasına karar verdi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Mert Hakan Yandaş, Sakarya, Hukuk, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın sözleri gündem oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın sözleri gündem oldu - Son Dakika
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