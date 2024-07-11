Metro Turizm'in Mercedes marka otobüsü alev alev yandı - Son Dakika
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Metro Turizm'in Mercedes marka otobüsü alev alev yandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Metro Turizm firmasına ait yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otobüste bulunan sürücüler sürücü tarafından tahliye edildi. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, otobüsten geriye demir yığını kaldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

11.07.2024 20:34
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Metro Turizm'in Mercedes marka otobüsü alev alev yandı

KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Metro Turizm firmasına ait yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alev alev yanan otobüsten geriye demir yığını kaldı.

Olay, Kastamonu'nun İnebolu ilçesi İnebolu-Kastamonu karayolu Aşağı Çaylı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnebolu istikametinde seyir halinde olan Kadir K. idaresindeki 34 YK 3800 plakalı, Metro Turizm firmasına ait, Mercedes marka yolcu otobüsünde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın otobüsü sardı. Otobüste bulunan sürücüler sürücü tarafından tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında itfaiye can kaybı ya da yaralanan olmazken, otobüsten geriye demir yığını kaldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Metro Turizm'in Mercedes marka otobüsü alev alev yandı - Son Dakika

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