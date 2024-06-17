3.Sayfa

Mezarlıkta kepçe alev alev böyle yandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da mezarlıkta çalışma yapan kepçe çıkan yangın sonrası alev alev yanarken, olayın ardından iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

Olay, Sandıklı ilçesindeki asri mezarlıkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mezarlıkta çalışma yapan kepçenin motor kısmından henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın kepçenin tamamını sararken operatör ise araçtan inerek itfaiyeyi arayıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, iş makinesinin yandığı anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı. Olayın ardından kepçe kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili başlatılan incelemenin ise devam ettiği bildirildi.