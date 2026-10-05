MHK soruşturmasında üst klasman hakemi Yasin Kol tutuklama talebiyle sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan üst klasman hakemi Yasin Kol, emniyet ve savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebi ile nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.