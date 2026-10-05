MHK soruşturmasında üst klasman hakemi Yasin Kol tutuklama talebiyle sevk edildi

MHK soruşturmasında üst klasman hakemi Yasin Kol tutuklama talebiyle sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHK soruşturmasını yürüten Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu, gözaltına alınan üst klasman hakemi Yasin Kol'u tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Sevk işlemi, Kol'un emniyet ve savcılık ifadelerinin ardından gerçekleşti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan üst klasman hakemi Yasin Kol, emniyet ve savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebi ile nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Kaynak: İHA
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