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MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'dan şehitler için taziye mesajı - Son Dakika
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MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'dan şehitler için taziye mesajı

MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, İrak'ın kuzeyinde şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı. Yılmaz, şehitlere Allah'tan rahmet dilerken, ailelerine, kahraman ordumuza ve milletimize başsağlığı diledi.

MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz\'dan şehitler için taziye mesajı
23.12.2023 - 13:18,
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MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz şehitler için taziye mesajı yayımladı. Başkan Yılmaz mesajında, "Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, kahraman ordumuza ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, dün akşam saatlerinde İrak'ın kuzeyinde şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı. Başkan Yılmaz mesajında, "Milletimizin ve Denizli'mizin başı sağ olsun. Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan hain saldırıda şehit düşen Denizlili hemşehrimiz Mehmet Serinkan ve 5 silah arkadaşına Allah'tan rahmet; ailelerine, kahraman ordumuza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Milliyetçi Hareket Partisi, Ali Yılmaz, Denizli, Terör, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'dan şehitler için taziye mesajı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'dan şehitler için taziye mesajı - Son Dakika
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