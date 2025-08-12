Midyat\'ta Park Halindeki Araçta Yangın

Mardin'in Midyat ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, vatandaşların ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Gölcük Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle park halindeki araç alev aldı. Alevleri fark eden taksici, otomobilinin kornasına basarak mahalle sakinlerini uyandırdı.

Vatandaşlar, yangına kendi imkanlarıyla müdahale ederek alevlerin çevreye sıçramasını önlemeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MARDİN