Milas'ta Zincirleme Trafik Kazası - Son Dakika
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Milas'ta Zincirleme Trafik Kazası

Milas\'ta Zincirleme Trafik Kazası
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Milas'ta 5 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Milas ilçesinde 5 aracın karıştığı ve 1 kişinin yaralandığı trafik kazası araç güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Milas-Yatağan kara yolu Boğa Yokuşu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 5 araç birbirine çarptı. Çarpışmanın ardından araçlarda hasar meydana gelirken, kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde müdahale etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza anı, seyir halindeki bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde araçların peş peşe çarpıştığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Milas'ta Zincirleme Trafik Kazası - Son Dakika

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