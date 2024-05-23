Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de insan kaçakçılığı iddiasıyla ilgili önlemler aldı

3.Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "( Suriye'de görev yapan bir Tugay Komutanının makam aracıyla insan kaçakçılığı yapıldığı iddiası) Olaya karışan kişiler tutuklanmışlardır. Sözleşmeli personelin sözleşmeleri fesih edilmiş, diğer personel yüksek disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Birlik komutanı Tuğgeneral emekliliğe sevk edilmiştir. Söz konusu olayda sınır geçiş kapısından sorumlu birlik komutanının görev yeri değiştirilmiştir." - ANKARA