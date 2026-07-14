Minibüs Durağı Başkanı Cinayeti: 18 Gözaltı - Son Dakika
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Minibüs Durağı Başkanı Cinayeti: 18 Gözaltı

Minibüs Durağı Başkanı Cinayeti: 18 Gözaltı
14.07.2026 12:15
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Afyonkarahisar'da minibüs durağı başkanı Osman Bulaş, yetki belgesiz şoför tartışmasında öldürüldü.

Afyonkarahisar'da dün minibüs durağı başkanının öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınanların sayısı 18'e yükselirken, ilk ifadelere göre cinayetin yetki belgesiz şoför çalıştırma tartışması sonrası işlendiği öğrenildi.

Olay, dün Dörtyol Mahallesi'ndeki Uydukent minibüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, durağa gelen bir grup ile durak başkanı Osman Bulaş arasında yetki belgesiz şoför çalıştırma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan kavgada gruptakilerden Y.B.'nin ateşlediği silahla vurulan Osman Bulaş ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İ.Ç.'nin de çıkan arbede de N.K. tarafından bıçakladığı iddia edildi.

Cinayet zanlısı olayda kullanılan silahla yakalandı

Yaşanan olayın ardından harekete geçen polis ekipleri kamera incelemeleri ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak cinayet zanlısı ile birlikte olaya karıştıkları belirlenen 17 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ederken ilk ifadeleri de ortaya çıktı. Cinayet zanlısı Y.B., olayda kullandığı silahla birlikte polisin başarılı takibi sonrası gizlendiği evde yakalandı.

Cinayetin nedeni yetki belgesiz şoför çalıştırma meselesi

Alınan ifadelerde, şahısların Uydukent-Çarşı hattında yeni bir dolmuş hattı aldıkları ve çalışan şoförün evraklarında eksiklik olduğu için Durak Başkanı Bulaş ile yetki belgesiz şoför çalıştırma meselesi yüzünden birkaç gündür tartıştıkları öğrenildi.

Başkan Karataş'la ilgili iddia

Olaydan yaklaşık yarım saat sonra olay yerine gelen Afyonkarahisar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İ.K'nın, yaşananlardan kısmen bilgisi olmasına rağmen güvenlik güçlerine bilgi vermekten kaçındığı öne sürüldü. İ.K, kentte dolmuş şoförlerine yönelik polis tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan denetimlere gösterdiği tuhaf tepki ile gündeme gelmişti.

Göz altındaki şahısların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, Afyon, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Minibüs Durağı Başkanı Cinayeti: 18 Gözaltı - Son Dakika

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