Adıyaman'ın Kahta Karayolu üzerinde minibüsün çarptığı yabani domuzu telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman-Kahta Karayolu'nun 20. kilometresinde Bağlar (Bızrin) yol ayrımında B.Ç yönetimindeki 02 KU 092 plakalı Kahta Belediyesi minibüsü yola aniden çıkan yabani domuza çarptı. Araçta hafif maddi hasar meydana gelirken, domuz telef oldu. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Minibüs Yabani Domuza Çarptı: Domuz Telef Oldu - Son Dakika
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