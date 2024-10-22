Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Minsk Büyükelçiliği'nde görevli personelin Türkiye'ye uyuşturucu kaçırırken yakalandığını ve işine son verildiğini açıkladı.
Keçeli, Minsk Büyükelçiliği'nde görevli sözleşmeli personelin 2023 yılında Türkiye'ye uyuşturucu kaçırırken yakalandığını ve olayın ardından söz konusu kişinin işine son verildiğini duyurdu.
Keçeli, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Olayda kullanılan aracın Minsk Büyükelçiliğimize ait olduğu bilgisi doğru değildir. Söz konusu otomobil, olaya karışan kişinin şahsi aracıdır. Haberlerde bahsedilen diğer 2 kişinin ise Bakanlığımızla ilişkisi bulunmamaktadır." - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Minsk Büyükelçiliği'nde Uyuşturucu Skandalı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?