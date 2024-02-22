MİT, PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Murat Ateş'i etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Murat Ateş'i etkisiz hale getirdi

MİT, PKK/YPG\'nin sözde sorumlusu Murat Ateş\'i etkisiz hale getirdi

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Murat Ateş'i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

22.02.2024 23:48
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MİT, terör örgütü PKK/ YPG'nin sözde sorumlularından Murat Ateş'i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa MİT, PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Murat Ateş'i etkisiz hale getirdi - Son Dakika

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