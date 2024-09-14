MİT'ten DEAŞ'a Operasyon: Saldırı Planlayıcısı Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

MİT'ten DEAŞ'a Operasyon: Saldırı Planlayıcısı Tutuklandı

Geniş Video İzle

Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne saldırının planlayıcısı Viskhan Soltamatıov İstanbul'da yakalandı.

14.09.2024 18:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MİT'ten DEAŞ operasyonu: Santa Maria İtalyan Kilisesi saldırısının planlayıcısı tutuklandı

ANKARA - Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne gerçekleştirilen saldırının planlayıcıları arasında yer alan ve eylemde kullanılan silahı temin eden Viskhan Soltamatıov Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü DEAŞ'a karşı ortak bir operasyona imza attı. MİT'in yaptığı çalışmalar neticesinde, Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne gerçekleştirilen saldırının failleri, saldırı ile bağlantılı DEAŞ sözde Horasan Vilayeti unsurları, yapılanmaya ait sözde misafirhaneler ile ISKP İstanbul sorumlusu ve beraberinde hareket eden şahıslar daha önce tespit edilmişti. Bu tespitler doğrultusunda Milli İstihbarat Teşkilatı, Santa Maria İtalyan Kilisesi saldırısı ile ilgili çalışmalarına ara vermeden devam etti. Saldırının planlayıcılarından biri olan ve suç aletini temin eden DEAŞ'lı terörist Viskhan Soltamatıov yakalandı.

MİT'in saldırı ile ilgili yaptığı istihbarat ve risk analizleri neticesinde, Viskhan Soltamatıov'un Afganistan'daki DEAŞ yapılanması olan Horasan Vilayeti'ne bağlı olarak Türkiye'ye yönelik faaliyet gösterdiği tespit edildi.

DEAŞ'ın Adam Kazanma ve Finans Faaliyetlerini İtiraf Etti

Terörist Viskhan Soltamatıov'un verdiği ifadede örgütle ilgili önemli bilgiler de öğrenildi. Viskhan Soltamatıov ifadesinde Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne gerçekleştirilen saldırı öncesi planlamaları ve ISKP'nin adam kazanma, finans ve lojistik faaliyetlerine ilişkin hususları aktardı.

MİT tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, Aralık 2023'te DEAŞ'ın Türkiye'deki sinagog ve kiliselerin yanı sıra Irak Büyükelçiliği'ne yönelik eylem planlamaları engellenmiş, çok sayıda şahsın yakalanması, örgüte ait dijital materyallerin ele geçirilmesi ve Türkiye'ye yönelik planlarının akamete uğratılması sağlanmıştı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Operasyon, İstanbul, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Terör, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MİT'ten DEAŞ'a Operasyon: Saldırı Planlayıcısı Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:13 AK Partili Dağ’dan Özgür Özel’e: “Ne oldum delisi“ edasıyla her yerde kendini göstermeye çalışıyor AK Partili Dağ'dan Özgür Özel'e: "Ne oldum delisi" edasıyla her yerde kendini göstermeye çalışıyor
20:39 Konu: Narin cinayeti Erdoğan’ın zehir zemberek sözlerle hedef aldığı birileri var: İnsanlıktan çıktılar Konu: Narin cinayeti! Erdoğan'ın zehir zemberek sözlerle hedef aldığı birileri var: İnsanlıktan çıktılar
20:02 Kim olduğu merak ediliyordu Ahmet Çakar’ın, “Ben temsil etsem daha iyi“ dediği Türkiye güzeli ortaya çıktı Kim olduğu merak ediliyordu! Ahmet Çakar'ın, "Ben temsil etsem daha iyi" dediği Türkiye güzeli ortaya çıktı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: “Gelip öcünü benden alsalardı“ Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: "Gelip öcünü benden alsalardı"
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
10:34 Madrigal konserinde büyük sürpriz Yıldız Tilbe üstüne bornozla sahneye fırladı Madrigal konserinde büyük sürpriz! Yıldız Tilbe üstüne bornozla sahneye fırladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2024 22:26:20. #1.13#
SON DAKİKA: MİT'ten DEAŞ'a Operasyon: Saldırı Planlayıcısı Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement