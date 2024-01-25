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MOD10 Gençlik Orkestrası Balıkesir'de Büyük Beğeni Topladı - Son Dakika
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MOD10 Gençlik Orkestrası Balıkesir'de Büyük Beğeni Topladı

MOD10 Gençlik Orkestrası'nın ilk konserini beğenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, verdiği sözü tutarak turne düzenledi. Edremit'te sahne alan gençler, seyircilerin büyük beğenisini kazandı. Konserde Türk Pop Müziği şarkıları seslendirildi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılına ithafen Norm Ender tarafından yapılan 'Parla' şarkısıyla final yapıldı. Vatandaşlar ve çocukların velileri, konseri mükemmel bulduklarını belirterek teşekkürlerini iletti.

MOD10 Gençlik Orkestrası Balıkesir\'de Büyük Beğeni Topladı
25.01.2024 - 13:52,  Güncelleme: 13:59
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MOD10 Gençlik Orkestrası'nın ilk konserini oldukça beğenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, verdiği sözü tutarak turne düzenledi. Bu kapsamda Edremit'te sahne alan gençler, seyircilerin büyük beğenisini kazandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Orkestra Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan MOD10 Gençlik Orkestrası, turneye çıktı. Geçtiğimiz haftalarda Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde ilk konserini veren MOD10 Gençlik Orkestrası'nın muhteşem performansını çok beğenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, gençlere verdiği turne sözünü yerine getirdi. Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Sanatçısı Umut Ayral'ın şefliğinde Edremitlilere müzik ziyafeti yaşatan 8-18 yaş arasındaki 45 genç yetenek büyük beğeni topladı.

Konserde; "Büklüm Büklüm", Ölünce Sevemezsem Seni", Bir Gün Belki Hayatta", Kınalı Bebek", "Anlamazdın" ve "Seni Unutamam" gibi Türk Pop Müziğinin seçkin şarkıları hep bir ağızdan söylendi. Büyük beğeni toplayan konser, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılına ithafen Norm Ender tarafından yapılan "Parla" şarkısıyla final yaptı. Şarkıya, tüm salon ellerinde Türk Bayraklarıyla ayakta eşlik etti.

Konseri mükemmel bulduğunu dile getiren vatandaşlar; uzun zamandır salonu tıklım tıklım görmediklerini belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a gençlere bu imkanı sunmasından dolayı teşekkürlerini iletti.

Orkestrada yer alan çocukların velileri de "Pırlanta gibi evlatlar, büyük emeklerle buraya geldiler. Öncelikle bu imkanları sağlayan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Çok uzun bir çalışma sürecini atlattılar. İyi ki varsınız MOD10 sizleri seviyoruz." ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa MOD10 Gençlik Orkestrası Balıkesir'de Büyük Beğeni Topladı - Son Dakika


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