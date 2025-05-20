Mogan Gölü'nde Kurtulma İfadesiyle Atlayan Şahıs Kurtarıldı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 'kurtuldum' diye bağırarak kendini Mogan Gölü'ne atan şahıs, ekiplerin çalışmalarının ardından gölden çıkarıldı.

Olay, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Atatürk Sahil Parkı kıyısında bir vatandaş kendini Mogan Gölü'ne attı. Atladığı esnada 'kurtuldum' diye bağırması görenleri hayrete düşürdü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Bu sırada göle atlayan şahsın yüzme bildiği anlaşıldı. Ekipler şahsı ikna edip gölden çıkarmaya çalıştı. Ekiplerin uğraşı sonucunda ikna olan vatandaş, balıkçı oltasına tutunarak gölden çıkartıldı. - ANKARA