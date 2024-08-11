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Mogan Gölü'nde sazlık yangını

ANKARA - Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü çevresinde bulunan sazlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Mogan Gölü çevresinde meydana geldi. Akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle gölün yakınındaki sazlık alanda yangın çıktı. Gölün güneydoğusundaki sazlıkların yoğun olduğu bölgede başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak geniş bir alanı etkisi altına aldı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken can kaybı ya da yaralanma olmadı.