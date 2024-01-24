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Moğolistan'da LNG Taşıyan Tankerin Çarpması Sonucu Patlama: 6 Ölü, 14 Yaralı - Son Dakika
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Moğolistan'da LNG Taşıyan Tankerin Çarpması Sonucu Patlama: 6 Ölü, 14 Yaralı

Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da bir tankerin otomobile çarpması sonucu meydana gelen patlamada 3'ü itfaiyeci olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Tankerde yaşanan gaz sızıntısı patlamaya yol açtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Moğolistan\'da LNG Taşıyan Tankerin Çarpması Sonucu Patlama: 6 Ölü, 14 Yaralı
24.01.2024 - 12:24,  Güncelleme: 12:24
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Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da 60 ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşıyan bir tankerin otomobile çarpması sonucu meydana gelen patlamada 3'ü itfaiyeci olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'daki Dunjingarav alışveriş merkezinin yakınındaki kavşakta 60 ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşıyan bir tanker, otomobile çarptı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çarpışmanın ardından tankerde önce gaz sızıntısı, sonra patlama meydana geldi. Alevler çevredeki binalara ve araçlara sıçradı. O anlar çevre sakinlerinin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

6 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı

Moğolistan Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansından (NEMA) yapılan açıklamada, ortalığı savaş alanına çeviren patlamada 3'ü itfaiyeci olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı, 29 araçta hasar meydana geldiği duyuruldu. Bölgedeki bina sakinlerinin tahliye edildiği, yangının 02.15 sıralarında söndürüldüğü aktarıldı. NEMA Başkanı G. Ariunbuyan, ilk incelemelere göre tankerin kavşakta keskin dönüş yaparak otomobile çarptığını, daha sonra yaşanan gaz sızıntısının patlamaya yol açtığını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ULAN BATUR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Moğolistan'da LNG Taşıyan Tankerin Çarpması Sonucu Patlama: 6 Ölü, 14 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Moğolistan'da LNG Taşıyan Tankerin Çarpması Sonucu Patlama: 6 Ölü, 14 Yaralı - Son Dakika
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